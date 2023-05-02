Лепп Август Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лепп
- Имя
- Август
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25945. ЛЕПП, АВГУСТ ОСИПОВИЧ, 39 л. Гр. Калачинск. у., Локтинск. в.; — Н. С. 2 уч. Калачинск. у. Самогон., пр. р. 2 г. Исп. 28 сент. 920.
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