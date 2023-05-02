Чурбаков Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чурбаков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141346. ЧУРБАКОВЪ, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. К. Рязан. г., Спасск. у., Троицк. в., Половскаго, 27 л.; — СПБ. Ст. М. С. 21 уч. 29 Сент. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 17 Окт. 999.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.