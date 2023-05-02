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Чурбаков Дмитрий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чурбаков
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
17 октябрь ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
Источник
Скан
Оригинальная запись
141346. ЧУРБАКОВЪ, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. К. Рязан. г., Спасск. у., Троицк. в., Половскаго, 27 л.; — СПБ. Ст. М. С. 21 уч. 29 Сент. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 17 Окт. 999.

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