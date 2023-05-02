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Романов Ефим Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романов
Имя
Ефим
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8314. РОМАНОВ ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Ярославск. у., Тургеневск. в., д. Филино. Ярославск. Губсуд. Ст. 180а, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. Исп. 10 марта 923.

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