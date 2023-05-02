Бушманов Алексей Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бушманов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 945. Бушманов Алексей Никифорович, 46 л., Барабинск. окр., с. Спасского. Н. С. 8 уч. Барабинск окр. Ст. ст. 88, 186, 196, лиш. св. 10 м. П. в. з. с. 30/ѴІ—26.
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