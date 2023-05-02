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Буйдов Савелий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буйдов
Имя
Савелий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
130391. БУЙДОвЪ, САВЕЛІЙ ПЕТРОВЪ. Мщ. г. Митавы, 25 л., рд. Новоалександровск. у., Абельск. в., въ заст. Цагели; — Ковенск. О. С. 2 Сент. 909, 134, 135, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 17 Окт. 909.

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