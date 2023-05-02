Евстафьев Михаил Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евстафьев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4294. ЕВСТАФЬЕВ МИХАИЛ ОСИПОВИЧ, 35 л., Курганск. у., Введенск. в., д. Н.-Петровки. Н. С. 3 уч. Курганск. у. Ст. 79 ч. 2, пор. пр. 2 г. Срок Исп. не указ., осужд. 15 сент. 923.
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