Евстафьев Михаил Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстафьев Михаил Осипович

Евстафьев Михаил Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евстафьев
Имя
Михаил
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4294. ЕВСТАФЬЕВ МИХАИЛ ОСИПОВИЧ, 35 л., Курганск. у., Введенск. в., д. Н.-Петровки. Н. С. 3 уч. Курганск. у. Ст. 79 ч. 2, пор. пр. 2 г. Срок Исп. не указ., осужд. 15 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.