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Желудков Афанасий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Желудков
Имя
Афанасий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
31 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4617. ЖЕЛУДКОВ АФАНАСИЙ СТЕПАНОВИЧ, 47 л., Орловск. у., Шалеговск. в., д. Заболотье. Н. С. 6 уч. Орловск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 31 июля 923.

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