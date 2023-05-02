Евлахов Егор Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евлахов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 27 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4285. ЕВЛАХОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 17 л., Воронежск. у., Хреново-Выселковск. в. и с. Н. С. з р. Воронежск. у. Ст. 180, пор. пр. 3 г. Исп. 27 янв. 923.
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