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Евлахов Егор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евлахов
Имя
Егор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
27 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4285. ЕВЛАХОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 17 л., Воронежск. у., Хреново-Выселковск. в. и с. Н. С. з р. Воронежск. у. Ст. 180, пор. пр. 3 г. Исп. 27 янв. 923.

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