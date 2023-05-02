Кушу Алезан Асланчерлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кушу
- Имя
- Алезан
- Отчество
- Асланчерлевич
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6067. КУШУ АЛЕЗАН АСЛАНЧЕРЛЕВИЧ, 19 л., Псекупск. окр, аула Вочепший. Адыгейск. Облсуд. Ст. ст. .1 ч. 76, 220, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С.. 29/ІІІ—24.
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