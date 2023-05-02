Черняев Хрисанф Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черняев
- Имя
- Хрисанф
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1925
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 350
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12143. ЧЕРНЯЕВ ХРИСАНФ ПЕТРОВИЧ, 23 л., Севск. у., Брасовск. в., с. Калошичей. Брянск. Губсуд. Ст. 3 ч. 75, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 5/Х—25.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.