Ульянин Семен Федотов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ульянин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Федотов
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140309. УЛЬЯНИНЪ, СЕМЕНЪ ФЕДОТОВЪ. К. Боровск. у., Крицк. в., с. Тимашева, 32 л.; — Москов. Ст. М. С. Хамовническ. уч. 3 Нояб. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 3 Нояб. 909.
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