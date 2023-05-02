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Абдурасулев Ирмат-Суфи

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдурасулев
Имя
Ирмат-Суфи
Дата исполнения приговора
15 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
44644. АБДУРАСУЛЕВЪ, ИРМАТЪ-СУФИ. Под. с., жит. кишл. Маны, Хальваинск. в., Самаркандск. у., 57 л.; — Ташкентск. С. П., 4 п. 134, 135, 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 2 м. Исп. 15 Марта 905.

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