Коротков Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коротков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16093. КОРОТКОВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 26 л. Гр. Любимск. у., Осецк. в., д. Санино; — Р. Т. г. Ярославля. Контр-ренол., лиш. св. 10 л. условно, с отпр. на фр. Исп. 12 июля 920.
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