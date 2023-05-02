Мазурмович Иван Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мазурмович
- Имя
- Иван
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84492. МАЗУРМОВИЧЪ, ИВАНЪ ОСИповъ, 57 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Рязани; — З. Н. 1 уч. Рязанск. у., 22 Апр. 911, 16 и 169 М., по сов. съ приг. сего З. Н. отъ сего числа (169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ М.), тюр. 3 м. Исп. 7 Мая 911. | 909 104533 172 М. (кражи). | 907 74398 1653 У.
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