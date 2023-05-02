Обрук Евграф Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Обрук
- Имя
- Евграф
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43639. ОБРУКЪ, ЕВГРАФЪ АЛЕКСАНДровъ (онъ же Оброкь). Сс.-посел. Краснояр. у., Блонск. в., 21 г., рд. въ г. Везенбергѣ; — Ревельск. О. С. (въ 6 р.), 152, 1629, 1630, 1632 и 1647 У., § ІІ 437 и 475 У. о сс., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 21924, и приг. сего С. отъ 26 Апр. 906 г., каторж. раб. 20 л., съ содерж. въ отр. испыт. 9 л. Исп. 29 Іюля 906 (Вѣр.). | 904 52576 1641 У. | 901 5621 169 М.
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