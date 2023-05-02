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Кирдяков Павел Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирдяков
Имя
Павел
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5876. КИРДЯКОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 22 л., Благовещенск., у., Кумарск. в., с. Ново-Воскресенска, В. Т. 2 Амурск. стр. див., Ст. ст. 201 ч. 2 и 203 ч. 1, лиш. св. 2 г., Исп. 11 дек. 923.

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