Тышкова Агафия Мамонтова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тышкова
- Имя
- Агафия
- Отчество
- Мамонтова
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140245. ТЫШКОВА, АГАФІЯ МАМОНТОВА. К. Краснинск. у., Княжинск. в., с. Асташкова, 15 л.; — М. С. 4 уч. Черкасск. окр. Кіевск. г. 1 Сент. 909, 169 и 7 п. 170 М., тюр. (особ. пом.) 3 м. Исп. 21 Сент. 909.
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