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Данилов Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3725. ДАНИЛОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 42 л., Глазовск. у., Дебесск. в., д. Макаровской. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 167, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 сент. 923.

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