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Масанов Яков Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Масанов
Имя
Яков
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8823. МАСАНОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, 19 л., Тобольск. у., Загвоздинск. в., д. Бичи. Н. С. 3 уч. Тобольск. у. Ст. 180 п. «б» лиш. св. 2 г. Исп. 6 окт. 923.

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