Игнатов Кузьма Евдокимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Игнатов
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Евдокимович
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5258. ИГНАТОВ КУЗЬМА ЕВДОКИМОВИЧ, 21 г., Усть-Куломск. у., Усть-Немск. в. и с. Н. С. 4 уч. Усть-Куломск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 2 м. Исп. 19 февраля 923.
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