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Халиуллин Гарифулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Халиуллин
Имя
Гарифулла
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 374
Источник
Скан
Оригинальная запись
12827. ХАЛИУЛЛИН ГАРИФУЛЛА, 43 л., Белебеевск. к., Шаранск. в., д. Чуваш. Тамьянова. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 142, лиш. св. 3 г. 7 м. 20 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 6/ХІІ—23.

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