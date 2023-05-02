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Брунинг Вольдемар Симонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брунинг
Имя
Вольдемар
Отчество
Симонов
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
130340. БРУНИНГЪ, ВОЛЬДЕМАРЪ Симоновъ (Семеновъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Валкск. у., Лейск. в., 32 л.; — М. С. 1 уч. Перн.-Феллин. окр. 31 Авг. 909, 14 и 8 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 22 Сент. 909. | 908 15338 1647 У. | 900 31194 169 М. | 902 1028 1642 У.

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