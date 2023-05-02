Брунинг Вольдемар Симонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брунинг
- Имя
- Вольдемар
- Отчество
- Симонов
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130340. БРУНИНГЪ, ВОЛЬДЕМАРЪ Симоновъ (Семеновъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Валкск. у., Лейск. в., 32 л.; — М. С. 1 уч. Перн.-Феллин. окр. 31 Авг. 909, 14 и 8 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 22 Сент. 909. | 908 15338 1647 У. | 900 31194 169 М. | 902 1028 1642 У.
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