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Хлопчан Михаил Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлопчан
Имя
Михаил
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
12 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 322
Источник
Скан
Оригинальная запись
11158. ХЛОПЧАН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ, 26 л., Волынск. г., Полесск. у., Кустимск. в., д. Городище. Н. С. 10 уч. Троцк. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 12/Ѵ—26.

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