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Макаров Павел Макарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Павел
Отчество
Макарович
Дата исполнения приговора
24 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8527. МАКАРОВ ПАВЕЛ МАКАРОВИЧ, 22 л., Вышневолоцк. у., Кузьминск. в., д. Приньково. В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр. Ст. 114а, лиш. св. 1 г. Исп. 24 марта 923.

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