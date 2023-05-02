Агеенков Тихон Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгеенков Тихон Лукьянович

Агеенков Тихон Лукьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агеенков
Имя
Тихон
Отчество
Лукьянович
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
228. Агеенков Тихон Лукьянович, 32 л., Канск. окр., Н.-Игнашевск. р., д. Н. Воздвиженки. Н. С. 8 уч. Канск. окр. Ст. 1 ч. 183, лиш. св. 2 г. 4 м. П. в. з. с. 26 сент. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close