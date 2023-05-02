Сименко Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сименко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 312
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10696. СИМЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 23 л., б. Кубанск. обл., г. Приморско-Актарска. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 2 ч. 183, лиш. св. 2 г. 5 м. 21 д. и пор. пр. 1 г. П. В. З. С.. 5/І—24.
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