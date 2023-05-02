Филатов Даниил Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филатов
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140525. ФИЛАТОВЪ, ДАНІИЛЪ НИКИТИНЪ. Мщ. г. Бузулука, 22 л.; — Самарск. О. С. 18 Сент. 909, 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 14 Окт. 909. | 908 96095 977 У. | 908 12446 170 М.
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