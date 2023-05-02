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Филатов Даниил Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филатов
Имя
Даниил
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
Источник
Скан
Оригинальная запись
140525. ФИЛАТОВЪ, ДАНІИЛЪ НИКИТИНЪ. Мщ. г. Бузулука, 22 л.; — Самарск. О. С. 18 Сент. 909, 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 14 Окт. 909. | 908 96095 977 У. | 908 12446 170 М.

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