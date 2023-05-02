Рякушин Николай Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рякушин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28393. РЯКУШИН, НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ, 19 л. Гр. Сызранск. у., Монастырск. в., с. Тохменя; — П. С. 23 стр. зап. п-ка. Приволжск. окр. Побег, лиш. св. 1 г., с конф. имущ. Исп. 29 мая 920.
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