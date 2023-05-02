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Рякушин Николай Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рякушин
Имя
Николай
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
29 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
28393. РЯКУШИН, НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ, 19 л. Гр. Сызранск. у., Монастырск. в., с. Тохменя; — П. С. 23 стр. зап. п-ка. Приволжск. окр. Побег, лиш. св. 1 г., с конф. имущ. Исп. 29 мая 920.

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