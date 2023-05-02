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Плотникова Прасковья Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плотникова
Имя
Прасковья
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
30 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
10328. Плотникова (она же Иуржанова) Прасковья Ивановна (она же Тимофеевна), 22 л., Шадринск. окр., Костинск. р., д. Тибуки. Н. С. 13 р. Курганск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 30 авг. 926.

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