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Агошков Иван Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агошков
Имя
Иван
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
129307. агошковъ, иванъ александровъ. К. Орловск. у., Покровск. в., д. Пилатовки (хут. Зябловъ тожъ), 18 л.; — Орловск. О. С. 7 Сент. 909, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Окт. 909.

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