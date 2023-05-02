Кормилицын Илья Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кормилицын
- Имя
- Илья
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5532. КОРМИЛИЦЫН ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, 28 л., Новосильск. у., Судбищенск. в., д. Беляевка, В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр., Ст. ст. 112, 201 ч. 3, лиш. св. 1½ г., Исп. 6 апр. 923.
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