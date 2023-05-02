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Кормилицын Илья Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кормилицын
Имя
Илья
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
06 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
5532. КОРМИЛИЦЫН ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, 28 л., Новосильск. у., Судбищенск. в., д. Беляевка, В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр., Ст. ст. 112, 201 ч. 3, лиш. св. 1½ г., Исп. 6 апр. 923.

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