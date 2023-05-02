Вергасов Саберисан Шакерисанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вергасов
- Имя
- Саберисан
- Отчество
- Шакерисанович
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13772. ВЕРГАСОВ, САБЕРИСАН ШАКЕРИСАНОВИЧ, 39 л. Гр. Темниковск. у., Стрельниковск. в.; — Н. С. 1 уч. Темниковск. у. Спекуляц., лиш. св. 1 г. по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 1 марта 920.
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