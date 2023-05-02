Флегонтов Павел Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Флегонтов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13011. Флегонтов Павел Дмитриевич, 23 л., Пошехоно-Володарск. у., Ермоховск. в. Н. С. 3 уч. Пошехоно-Володарск. у. Ст. 153, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 14 окт. 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.