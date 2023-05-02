Ясинский Карл Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ясинский
- Имя
- Карл
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 542
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156583. ЯСИНСКІЙ, КАРЛЪ ОСИПОВЪ. Мщ. г. Згержа, Лодзин. у., 28 л., рд. въ д. Мнишево, гм. Жельгощъ, Турекск. у.; — Петроковск. О. С. 9 Нояб. 904, 134, 135, 149, 13 и 303 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр. тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 28 Нояб. 909.
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