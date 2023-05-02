Марченко Федор Кирилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марченко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Кирилов
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 319
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89100. МАРЧЕНКО, ФЕДОРЪ КИРИЛовъ, (онъ же Шевченко). Сс.-посел. Ачинск. у., Назнаровск. в., с. Ерлыковскаго, 23 л., рд. Переяславск. у., ... никовск. в., въ д. Судевщинѣ; — Красноярск. О. С., 134,135, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 12 л., съ содерж. въ отрядѣ испыт. 6 л. Исп. 13 Мая 908. | 904 73848 222 У. | 901 83614 285, 1416 и 1647 У.
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