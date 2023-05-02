Балашов Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балашов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129814. БАЛАШОВЪ, ИВАНЪ ИВАновъ. К. Романо-Борисоглѣбск. у., Андреевск. в., д. Мало-Муравьева, 28 л.; — СПБ. О. С. 19 Сент. 909, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 16 Окт. 909. | 909 1481 169 М. | 906 16526 169 М.
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