Моршин Семен Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Моршин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 06 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26932. МОРШИН, СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л. Гр. Веневск. у., Озеренск. в., сл. Горидемской; — Р. Т. г. Тулы. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 3 м. и 7 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 6 июля 920.
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