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Давыдов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
14 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3688. ДАВЫДОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 17 л., Туринск. у., Усениновск. в., д. Тимомаровой. Н. С. 1 уч. Туринск. у. Ст. 180, лиш. св. 1½ г. Исп. 14 июня 923.

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