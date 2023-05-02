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Зардев Михаил Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зардев
Имя
Михаил
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4857. ЗАРДЕВ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ, 23 л., Саратовск. у., Михайловск. в. и с. Саратовск. Губревтриб. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. Исп. 26 окт. 922.

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