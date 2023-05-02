Колесов Степан Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колесов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6252. КОЛЕСОВ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ, 19 л.. Тверск. у., Застолбск. в., д. Новиково, Н. С. 5 р. Вышне-Волоцк. у., Ст. ст. 95, 180, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 5 июня 923.
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