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Сидоренко Кирилл Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоренко
Имя
Кирилл
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9059. СИДОРЕНКО КИРИЛЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 35 л., Нальчинск. окр., с. Баксан. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 184 ч. 1. лиш. св. 1 г. 7 м. 17 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 4 ноября 923.

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