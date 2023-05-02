Сидоренко Кирилл Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидоренко
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9059. СИДОРЕНКО КИРИЛЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 35 л., Нальчинск. окр., с. Баксан. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 184 ч. 1. лиш. св. 1 г. 7 м. 17 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 4 ноября 923.
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