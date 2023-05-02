Жарова Мария Семеновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жарова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Семеновна
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3137. ЖАРОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА, 44 л., Тихвинск. у., Васильковск. в., д. Горитино. Н. С. 15 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 14/І—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.