Никкель Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никкель
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5114. Никкель Иван Михайлович, 20 л. Гр. Ровненек. у. с Бравальн.;—Н. С. 2 р-на Ровненск. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амнист. от нак. освоб.
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