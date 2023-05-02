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Белякова Александра Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белякова
Имя
Александра
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
45586. БѢЛЯКОВА, АЛЕКСАНДРА МИхайлова. К., 22 л., рд. и приц. въ г. Каменецъ-Подольскѣ; — М. С. 4 уч. Каменецк. окр., 169 и 170 М., тюр. 7 м. Исп. 24 Мая 905.

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