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Бородин Семен Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бородин
Имя
Семен
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
17 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
800. Бородин Семен Федорович, 27 л., Тюменск. окр., Н.-Заимск. р., с. Новодеревенского. Н. С. 14 уч. Тюменск. окр. Ст. 189, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 17/ѴІІ—26.

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