Плахов Прокофий Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плахов
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 350
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29078. ПЛАХОВЪ, ПРОКОФІЙ ЗАХАРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Керчи, 38 л.; — Симферопольск. О. С., 121, 124, 152, 2 п. 1 ч. 1647, 1 ч. 1655, 14, 3 ч. 1655, 2 и 3 п, 1659¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 5 Янв. 909. | 904 90871 1647 У. | 93 29909 1647 У. | 902 34404 169 и 180 М. | 90 46928 169 М. | 901 43419 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.