Жадобин Никифор Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жадобин
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3113. ЖАДОБИН НИКИФОР ПАВЛОВИЧ, 33 л., б. Царицынск. г., Ленинск, у., Рахинск. в. и с. б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 106, 108, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. в ХІ—24.
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