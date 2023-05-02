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Жиров Николай Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жиров
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
3247. ЖИРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 25 л., Томск. у., Турунтаевск. в., д. Комаевки. Н. С. 2 уч. Томск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 3/Х—23. 

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