Лунев Александр Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунев Александр Ксенофонтович

Лунев Александр Ксенофонтович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лунев
Имя
Александр
Отчество
Ксенофонтович
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8331. ЛУНЕВ АЛЕКСАНДР КСЕНОФОНТОВИЧ, 27 л., Опасск. к., д. Малой Ефановки. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 1½ г. Исп. 11 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.