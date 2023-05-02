Герасимов Николай Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101719. ГЕРАСИМОВЪ, НИКОЛАЙ ФОминъ, 22 л. Сс.-каторж. изъ к. Томск. у., Ояшинск. в., д. Зудовой, рд. въ г. Иркутскѣ; — Иркутск. О. С., 10 Дек. 910, 445 У. о сс., один. закл. 20 ди., съ продолж. срока каторж. раб. 4 г. Исп. 17 Іюня 911. | 10 Февр. 907 г. Иркут. Воен. О. С., за укрыват. убійства, каторж. раб. 10 л.
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